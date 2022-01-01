В Пермь досрочно поставлена новая партия автобусов После установки оборудования новые транспортные средства выйдут на городские маршруты Поделиться Твитнуть

В Пермь прибыли 20 новых автобусов, поступление которых в регион планировалось в 2023 году. Поставку осуществило АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, после установки оборудования новые транспортные средства выйдут на городские маршруты.

Отмечается, что это экологичные автобусы на природном газе большого класса — НЕФАЗ-5299-40-57.

В минтрансе Пермского края напомнили, что обновление автобусов реализуется в рамках некоммерческого лизинга и государственной поддержки в форме субсидий минтранса РФ.

Ожидается, что до конца 2022 года в регион будут поставлены еще 11 машин из запланированных на 2023 год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.