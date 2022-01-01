В Пермь досрочно поставлена новая партия автобусов
После установки оборудования новые транспортные средства выйдут на городские маршруты
В Пермь прибыли 20 новых автобусов, поступление которых в регион планировалось в 2023 году. Поставку осуществило АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, после установки оборудования новые транспортные средства выйдут на городские маршруты.
Отмечается, что это экологичные автобусы на природном газе большого класса — НЕФАЗ-5299-40-57.
В минтрансе Пермского края напомнили, что обновление автобусов реализуется в рамках некоммерческого лизинга и государственной поддержки в форме субсидий минтранса РФ.
Ожидается, что до конца 2022 года в регион будут поставлены еще 11 машин из запланированных на 2023 год.
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