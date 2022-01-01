«Единая Россия» в Прикамье наградила актив благодарственными письмами высшего руководства партии Торжественное мероприятие состоялось 6 декабря, и было приурочено ко Дню добровольца Поделиться Твитнуть

Как рассказал руководитель регионального исполкома партии Станислав Швецов, открывая мероприятие, в этот день актив «Единой России» и «Молодой Гвардии» чествуется за оказание помощи, весомое участие в сборе средств для поддержки армии, беженцев и семей военнослужащих. Однако в благотворительных мероприятиях, организованных партией, участвовали не только единороссы, но и многочисленные жители, организации, предприятия Пермского края. Партнерам также вручили благодарственные письма от секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака.

Первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов отметил тесное взаимодействие «Единой России» с органами власти и некоммерческими организациями — в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Добровольческая работа в период проведения СВО только усилилась: стартовал сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и предметов первой необходимости для мобилизованных прикамцев. И совместными силами мы отправили на Донбасс 12 гуманитарных конвоев — это более чем 600 тонн продуктов питания, товаров для детей, средств личной гигиены, стройматериалов, одежды и много другого. Еженедельно партия направляет в общекраевой груз предметы первой необходимости для мобилизованных земляков, на сегодня — это более 14 тонн. Благодарю каждого добровольца «Единой России» за его работу, за отзывчивость и готовность прийти на помощь», — обратился Леонид Политов.

Руководитель фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Пермского края Юрий Борисовец акцентировал на нормотворческих инициативах, обеспечивающих дополнительную соцподдержку участникам СВО и их семьям. «В Пермском крае по инициативе губернатора Дмитрия Махонина и при поддержке фракции «Единая Россия» в Заксобрании края принят ряд мер поддержки семьям мобилизованных жителей края. Наша совместная работа на благо людей, семей с детьми, пожилых граждан будет продолжена. Ведь всесторонняя проработка насущных вопросов жителей региона — самая эффективная», — добавил Юрий Борисовец.

Благодарственные письма секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака получили:

ООО «ПАРМА-ТРЕЙД»

ООО «Пермская химическая компания»

АО «Сорбент»

АО «ГалоПолимер Пермь»

ПАО НПО «Искра»

АО «Пермский мукомольный завод»

АО «Пермский свинокомплекс» (АО «Агро-Альянс»)

ООО «ПЦБК»

Николай Дёмкин, председатель наблюдательного совета АО «ПЗСП»

Ольга Вшивцова, исполнительный секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского городского округа

Людмила Яцкив, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Кировского района города Перми

Наталья Белых, учитель МБОУ СОШ ЗАТО Звездный

Сергей Неганов, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» в Пермском крае, директор ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории»

Иван Фистин, председатель РКРК ПРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

Роман Алиев, руководитель Ленинского М.О. г. Перми ПРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России»

Егор Воронин, член регионального штаба ПРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

Арсений Липатов, член регионального штаба ПРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

Валентин Пантелеев, член регионального штаба ПРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

Антон Помаскин, член регионального штаба ПРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

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