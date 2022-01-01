В Перми наградили детей-героев Наград удостоены Елизавета Сакулина, Ярослав Опотерн и Егор Долгих Поделиться Твитнуть

Детям-героям из Пермского края в День добовольчества вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Наград удостоены Елизавета Сакулина, Ярослав Опотерн и Егор Долгих. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Двенадцатилетняя Елизавета Сакулина из Юрлинского МО в августе этого года спасла тонувшую 17-летнюю девушку.

Пятнадцатилетний Ярослав Опотерн в апреле спас от гибели на пожаре маму, младшего брата, бабушку и дядю. Он разбудил родных (пожар произошел ночью) и помог каждому выбраться на улицу.

17-летний учащийся колледжа ПГНИУ, пермяк Егор Долгих первым сообщил инспекторам дорожно-патрульной службы о стрельбе в Пермском университете. Благодаря его сигналу сотрудники ДПС прибыли на место происшествия и обезвредили злоумышленника.

На торжественном мероприятии благодарственными письмами также были награждены работники подразделений добровольной пожарной охраны и волонтеры поисковых отрядов.

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