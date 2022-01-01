Максим Артамонов В Перми начали сносить недостроенный корпус фармакадемии На его месте построят жилой дом Поделиться Твитнуть

В Перми начался снос недостроенного корпуса пермской фармакадемии. На прошлой неделе на этом участке были вырублены деревья, а сегодня начались работы по сносу заброшенного строения.

Сейчас на объекте работает всего один экскаватор. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».

Недостроенный корпус фармакадемии находится на бульваре Гагарина. На его месте после сноса планируется возвести жилой дом.

В сентябре ООО «Ярус Инвест» выиграло аукцион, который займётся застройкой участка с недостроенным зданием фармакадемии. Компания предложила 367,8 млн руб.

В лот входили земельный участок площадью 1,6 га (бульвар Гагарина 70, 72а, 74 и 76) и размещённый на нём объект незавершённого строительства (корпус фармакадемии) площадью 1,5 тыс. кв. м. На этом участке можно возводить среднеэтажную жилую застройку.

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