За сутки в Пермском крае подтверждено 160 новых случаев COVID-19 Госпитализированы 29 человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 160 новых случаев COVID-19. Выздоровели 234 пациента. Среди заражённых 73 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 29 человек, один скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, а также в Краснокамском и Соликамском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 449 797. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9122 человека.

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