Максим Артамонов В Перми с 15 декабря открываются новогодние ярмарки Они будут проходить до 8 января Поделиться Твитнуть

Первые предновогодние ярмарки в Перми откроются с 15 декабря. Они будут проходить в нескольких районах города и продлятся до 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

На ярмарках будут представлены товары местных фермеров и производителей: выпечка «По-пермски», чердынские гостинцы, сладости, горячие напитки: чай, сбитень, глинтвейн.

Для посетителей будет продаваться домашняя птица, мясные деликатесы и сыры к праздничному столу, а также новогодние товары, сувениры с символикой «Пермь-300».

Ярмарки начнутся с Закамска — с 15 по 17 по ул. Ласьвинской, 18 и ул. Маршала Рыбалко, 109. Затем, с 21 по 23 декабря, они будут организованы на трёх площадках — площадь Дружбы, ул Советской Армии, 33 и ул. Уинская, 10.

Режим работы — с 12:00 до 20:00.

Большая праздничная ярмарка запланирована с 29 декабря по 8 января. Она разместится в 64-м квартале городской эспланады, в непосредственной близости от ледового катка.

На ней будет представлен широкий выбор товаров от производителей Перми и края.

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