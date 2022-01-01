Елена Синица Пермяк несколько раз ударил ножом жену, а затем покончил с собой Происшествие случилось 3 декабря Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В прошедшие выходные житель Перми ударил несколько раз жену ножом, после чего покончил с собой. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой следком.

Как рассказали в ведомстве, происшествие случилось 3 декабря на ул. Калинина. Из-за ссоры мужчина не менее четырёх раз ударил жену ножом в область грудной клетки и живота. Затем мужчина покончил с собой. Женщине успели своевременно оказать необходимую помощь.





В результате возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся экспертизы и устанавливаются обстоятельства происшествия.

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