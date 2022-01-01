Елена Синица Антимонопольщики отменили покупку Jaguar для перевозки пермских чиновников На аренду автомобиля предлагалось потратить 2,44 млн руб. Поделиться Твитнуть

В Пермское УФАС поступила жалоба на действия МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий Перми» при проведении конкурса на аренду автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В техническом задании закупки в числе подходящих были указаны легковые автомобили представительского и бизнес-класса: BMW 530i Xdrive, Audi A6 45 TFSI, Jaguar XF, Volvo S60, Genesis G70. Отмечалось, что эти требования «соответствуют потребностям муниципальных служащих и обеспечивают безопасность их перевозки».





По мнению антимонопольщиков, указанные технические требования к автомобилю и к марке машины не соответствуют друг другу. В то же время, требуемый год выпуска (не ранее 2022) — избыточное требование, которое ограничивает конкуренцию, заключили в УФАС.





В результате УФАС сделало вывод, что действия заказчика нарушают Закон о закупках. Заказчик должен до 21 декабря 2022 года отменить результаты аукциона, исправить документацию с учётом требований.





Помимо этого, городской департамент финансов должен будет проверить, не превышает ли цена контракта (2,44 млн руб.) предельный размер расходов бюджетной организации, который она может потратить на аренду автомобиля.

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