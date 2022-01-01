Цены на проживание в гостиницах Перми остались на уровне прошлого года Средняя стоимость номера — 4200 рублей за ночь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми отельеры сохранили цены на проживание на уровне прошлого года: средняя стоимость номера составила 4200 руб. за ночь. Об этом сообщает компания МТС, которая проанализировала данные с помощью сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com.

Суточная стоимость номера в прикамских отелях в 2022 году совпала со средним общероссийским показателем. При этом 40% всех бронирований приходится на трёхзвёздочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле — около 3900 руб. Номера в отелях категории «три звезды» за год выросли в цене на 8%, что ниже официального уровня инфляции, рассчитали аналитики МТС Travel и Bronevik.com на основе открытых данных отелей-партнёров.

Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи — ночь в отеле обойдётся в 6400 руб., это на 3% дороже, чем годом ранее. Переночевать в отеле в Петербурге в среднем обойдётся в 5100 руб., цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4900 руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (-5%).

В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.

«Туристический поток в Пермский край растёт. Big Data МТС показала, что число гостей Прикамья в текущем году выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. Это больше, чем в среднем по другим крупным регионам Урала и Поволжья. Туристов привлекают наши природные, культурно-исторические достопримечательности и, надеюсь, инфраструктура — гостиницы, рестораны, кафе, доступность связи и мобильного интернета. Для этого мы обеспечиваем города, которые стали точками притяжения туристов, автомобильные трассы, транспортные узлы связью и мобильным интернетом», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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