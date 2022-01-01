Максим Артамонов В 40 школах Прикамья объявлен частичный карантин На вынужденные каникулы ушли 76 классов Поделиться Твитнуть

ОРВИ и грипп стали причиной карантина в 40 школах Пермского края. Ученики 76 классов разных школ региона ушли на «каникулы». Речь идёт о школах Перми, Березников, Соликамска, а также Кунгурского, Пермского, Краснокамского округов. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что с 28 ноября по 4 декабря в Пермском крае зафиксировано 23 528 случаев ОРВИ. Это на 16,1% больше, чем неделей ранее. Кроме того, за неделю в регионе были выявлены 27 случаев свиного гриппа.

В Роспотребнадзоре ожидают подъём заболеваемости гриппом через две недели после выхода с зимних каникул.

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