Елена Синица В Пермском крае заболеваемость ОРВИ за неделю возросла на 16,1% За неделю заболело 23,5 тысячи человек Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

За неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года в Пермском крае зафиксировано 23 528 случаев ОРВИ. Это на 16,1% больше, чем неделей ранее.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 49,3%.





В ведомстве добавили, что чаще всего циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.





Ранее сообщалось, что в ноябре пермская скорая помощь обслужила 36 276 вызовов. При этом к детям медики выезжали 8951 раз. Чаще всего за помощью к медикам пермяки обращались в связи с ОРВИ — 5534 вызова.

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