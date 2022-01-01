Максим Артамонов В Перми самой частой причиной вызова скорой в ноябре стала ОРВИ За месяц пермяки вызывали медиков более 36 тыс. раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре пермская скорая помощь обслужила 36 276 вызовов. При этом к детям медики выезжали 8951 раз. Об этом сообщается в официальной группе Пермской станции скорой медицинской помощи.

Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме составило 15,96 мин., среднее время прибытия на место ДТП — 11,68 мин.

Чаще всего за помощью к медикам пермяки обращались в связи с ОРВИ — 5534 вызова. На втором месте по числу выездов — гипертоническая болезнь (4826 звонков), а на третьем — болезни сердца (1818). Также пермяки обращались за помощью в связи с алкогольным отравлением — 1779 звонков (мужчины — 1238, женщины — 541)

В связи с коронавирусом зафиксировано 556 вызовов. Из-за обморожений медики выезжали 21 раз, обошлось без летальных исходов.

Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в пределах Перми, Добрянки, Краснокамска, Ильинского и Пермского муниципального округа.

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