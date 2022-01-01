Индексация зарплат планируется в 24% компаний Перми Рассчитывает на повышение заработка каждый второй сотрудник Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Число пермяков, которые рассчитывают на повышение зарплаты, достигло почти половины опрошенных. Работодателей, планирующих пересмотр окладов, в два раза меньше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

О планах повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время заявили 24% работодателей. Не планируют пересмотр окладов в 40% компаний. Повышение зарплаты менее шести месяцев назад провели 34% организаций, еще в 30% зарплаты персонала пересматривали в течение года.

Что касается сотрудников, то количество мечтающих об увеличении зарплат, растёт третий год подряд. По данным на начало декабря, на повышение своего уровня заработка надеются 47% респондентов. Больше всего желающих среди молодых людей до 34 лет и сотрудников с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц.

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