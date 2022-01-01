Елена Синица В Прикамье чиновники стали активно напоминать жителям, как действовать при возникновении ЧС В ведомствах напоминают, что должно быть у каждого в «тревожном чемоданчике» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В социальных сетях ведомств региона стали появляться посты про основы гражданской безопасности. Например, вспомнить уроки ОБЖ предложили в администрации Частинского округа.

«Уважаемые жители Частинского округа! В нашем мире неспокойная ситуация. Конечно, мы верим, что скоро всё будет хорошо. Однако предлагаем вам вспомнить уроки ОБЖ, тему гражданской обороны», — говорится в социальных сетях округа.





фото: администрация частинского округа

Дальше в формате карточек представлена информация о том, как оказывать первую помощь, что нужно сложить в «тревожный чемоданчик» и как действовать при сигнале «Внимание всем!».





В частности, в «тревожный чемоданчик» нужно сложить одежду, предметы гигиены, запас еды и воды, аптечку, одноразовую посуду, фонарик и запас батареек. Также с собой надо иметь документы, деньги и банковские карты, средства связи.

фото: администрация частинского округа





Сигнал «Внимание всем!» сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками и речевой информацией о гражданской обороне. Услышав сигнал, предлагается включить радио или телевизор, прослушать информацию о сложившейся ситуации. Полученную информацию передать соседям и действовать в соответствии с полученным сообщением.





Аналогичные карточки были выложены и пермским комитетом по физической культуре и спорту.

фото: администрация частинского округа





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