Комиссия ПЗЗ одобрила смену зонирования под строительство ЖК в Новых Лядах На участке построят дома для сотрудников технополиса Поделиться Твитнуть

На земельном участке, ограниченном улицами Молодёжная, Трактовая и Мира в пермском микрорайоне Новые Ляды, будет установлена территориальная зона многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1). Проект решения поддержали члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Пермского городского округа, а установлена зона будет после соответствующего решения краевого правительства, сообщили в Минимущества Пермского края.

В ведомстве напомнили, что на участке площадью 7 га планируется возвести жильё для будущих сотрудников производственного комплекса АО «Протон-ПМ», реализующего в Новых Лядах проект «Технополис. Новый Звёздный» по созданию производства для перспективных ракет «Ангара». Проекту присвоен статус приоритетного регионального инвестиционного проекта.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне завершается строительство корпуса «Техношколы им. В.П. Савиных» на 1050 мест, обсуждается возможность возведения детского сада, планируется реконструкция и развитие спортивного кластера «Комета».

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