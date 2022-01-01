Водитель иномарки сбил на трассе Пермь — Екатеринбург дорожного рабочего Поделиться Твитнуть

Пермский район

rosavtodor.gov.ru

В Пермский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело о гибели дорожного рабочего в результате ДТП.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, по версии следствия, в июне 2022 года в дневное время водитель легкового автомобиля «МЕРСЕДЕС БЕНЦ», двигаясь по автодороге «Пермь — Екатеринбург», на территории Пермского района превысил предельно допустимую скорость и совершил наезд на рабочего, который наносил дорожную разметку.

От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении Перми.





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