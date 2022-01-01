Ремонт Пермской краевой детской библиотеки выполнен на 80% Работы должны завершиться в декабре текущего года Поделиться Твитнуть

Библиотека им Кузьмина

Завершен первый этап работ по ремонту Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина, об этом сообщает генеральный подрядчик ООО «Специализированный Застройщик «Дом59». Работы проводятся в рамках подготовки к 300-летию Перми.

В частности, закончен ремонт главного фасада, арок и ворот, заменена кровля и часть окон, отреставрированы подоконники, восстановлена гидроизоляция дворовой территории.

В настоящее время продолжается замена окон и работа с фундаментом, ремонт дворовых фасадов и входной группы.

«Ремонт выполнен на 80% и ведется в соответствии с графиком. На объекте трудится в среднем 25 человек ежедневно, работы ведутся в две смены, а также в выходные дни по предварительному согласованию с заказчиком», — отметил директор ООО «Дом.59» Алексей Поляшов.

Полностью ремонт библиотеки должен быть завершён в декабре 2022 года. Работы финансируются из федерального и регионального бюджетов.





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