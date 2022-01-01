Ремонт Пермской краевой детской библиотеки выполнен на 80%
Работы должны завершиться в декабре текущего года
Завершен первый этап работ по ремонту Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина, об этом сообщает генеральный подрядчик ООО «Специализированный Застройщик «Дом59». Работы проводятся в рамках подготовки к 300-летию Перми.
В частности, закончен ремонт главного фасада, арок и ворот, заменена кровля и часть окон, отреставрированы подоконники, восстановлена гидроизоляция дворовой территории.
В настоящее время продолжается замена окон и работа с фундаментом, ремонт дворовых фасадов и входной группы.
«Ремонт выполнен на 80% и ведется в соответствии с графиком. На объекте трудится в среднем 25 человек ежедневно, работы ведутся в две смены, а также в выходные дни по предварительному согласованию с заказчиком», — отметил директор ООО «Дом.59» Алексей Поляшов.
Полностью ремонт библиотеки должен быть завершён в декабре 2022 года. Работы финансируются из федерального и регионального бюджетов.
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