В Березниках осудят водителя бетомешалки, сбившего насмерть ребёнка не велосипеде Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В городе Березники перед судом предстанет водитель, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть ребенка

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Березников, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлено, что 5 августа этого года обвиняемый, управляя автомобилем КамАЗ, выезжал с территории строительной площадки и не заметил, что в это время по тротуару на велосипеде двигалась девочка. В результате несовершеннолетняя оказалась под колёсами бетономешалки и скончалась на месте от полученных травм.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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