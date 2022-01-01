Елена Синица В Пермском крае за месяц выдали 58,9 тысячи микрозаймов С таким показателем регион занимает 11-ое место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за октябрь 2022 года жителям было выдано 58 981 микрозайм. Это на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (в октябре 2021 — 59 121). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по объёмам выданных микрозаймов, занимая 11-ое место.





В целом по стране количество выданных микрозаймов в октябре составило 2,63 млн единиц. Это на 0,8% меньше, чем годом ранее (в октябре 2021 г. — 2,65 млн единиц).

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