Жителям дома в Перми вернули более 49 тыс. рублей переплаты за электричество Поделиться Твитнуть

Жителям 16-квартирного двухэтажного дома № 9 по ул. Двинской в Перми вернули более 49,5 тыс. руб., переплаченных за электроснабжение, предоставленное на общедомовые нужды. Об этом сообщили в ИГЖН Пермского края.

В инспекции выяснили, что установленный общедомовой прибор учёта электрической энергии был не пригоден к коммерческому расчёту с января 2022 года, однако ПАО «Пермэнергосбыт» продолжало производить начисления платы по нему.

После получения от ИГЖН письменного уведомления ПАО произвело перерасчёт.

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