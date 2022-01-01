Максим Артамонов Председатель СК Бастрыкин ждёт отчёт о пожаре в Пермском крае, где погибли двое детей Происшествие случилось в воскресенье в селе Карагай Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о ходе расследования уголовного дела о пожаре в Карагае. Там после пожара в частном жилом доме были обнаружены тела хозяина и двух детей 2017 и 2018 г.р.

Возгорание жилого деревянного дома произошло около пяти часов утра. В МЧС тогда сообщили, что на пожаре спасены ещё два ребёнка.

После происшествия следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным ведомства, за 3 декабря на территории Пермского края было зарегистрировано 14 пожаров, это почти в пять раз больше, чем год назад.

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