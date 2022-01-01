V Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки Пермской филармонии вновь приглашает Поделиться Твитнуть

Концертную программу «Хоровая вселенная современности» (6+) в рамках проекта «Великое искусство Гнесинцев» представит Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro (Москва), художественный руководитель и дирижёр — лауреат премии правительства России, профессор Александр Рыжинский, главный хормейстер — лауреат всероссийских и международных конкурсов Денис Морозов.

В программе прозвучат хоровые сочинения современных композиторов: Софии Губайдулиной, Арво Пярта, Джеймса Макмиллана, Эрика Витакера, Дона Макдональда, Якуба Неске и Эрикса Эшенвалдса.

Два хора из цикла «Посвящение Марине Цветаевой («Конь» и «Всё великолепье труб») написаны в 1984 году одной из ведущих композиторов в мире академической музыки — Софией Губайдулиной, ставшей олицетворением духовного направления в музыкальном авангарде.

Хоровая духовная музыка величайшего эстонского композитора Арво Пярта отмечена единством мудрости и простоты. Православный композитор применил к каноническим жанрам собственное изобретение — минималистический стиль, прозванный за чистоту звука и простоту tintinnabuli («колокольчики»). Будет исполнено несколько известных хоров a cappella, созданных на тексты молитв; в их числе одно из самых исполняемых, изысканных произведений Арво Пярта — Magnificat.

Прозвучат два великолепных хоровых произведения известного шотландского композитора Джеймса Макмиллана, сохраняющего в музыке богатое наследие скандинавских и кельтских традиций: The gallant weaver на стихи Роберта Бёрнса и Miserere, в основе которого Псалом «Помилуй меня, Боже, великой милостью Твоей» с драматическим началом и тающей красотой в конце.

Американский композитор и дирижёр, создатель виртуального хора Эрик Витакер своими замечательными хоровыми опусами разрушает стереотипы и представления о современной музыке как о чём-то какофоническом, сложном и совершенно непонятном. Его уникальное, богатое эффектами творчество будет представлено популярными композициями: Nox aurumque; Lux aurumque; Sleep.

Будут исполнены два красивейших произведения канадского композитора Дона Макдональда — Tabula Rasa (С чистого листа) и Last Night of Stars (Последняя звёздная ночь) — о признании жизни как драгоценности; о заботливом взгляде матери на ребёнка как на «чистый лист», несущий надежду на исправление наших отношений с прекрасным миром природы.

Прозвучит песня «Мирончарня», написанная польским композитором Якубом Неске на стихи Мирона Бялошевского. Это очень своеобразное сочинение получило премию Эннио Морриконе на 1-м Международном фестивале хоровой музыки во Флоренции. Мелодия в песне словно вырастает из таинственного шёпота и потом, через нарастание звучности выливается в море тревожных звуков.

Хоровые произведения молодого латвийского композитора Эрикса Эшенвалдса, наполненные любовью и светом, завоевали признание во всём мире, их знают и поют везде. Уникальный стиль хорового письма с современными гармониями, кластерными аккордами и расширенными каденциями привлекает лучших хоровых исполнителей. Прозвучат два потрясающе нежных и красивых произведения Эрикса Эшендвалдса: The heavens flock (Небесное стадо) и Magnificat & Nunc Dimittis.

Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro coro — обладатель золотых медалей IX и X Всемирных хоровых игр (2016, 2018), Гран-при конкурса Grand Prix of Nations (2017) и наград на известных хоровых конкурсах мира — в Австрии, Германии, Чехии, ЮАР, Швеции... В общей сложности ансамбль является победителем десяти международных конкурсов. Занимает четвёртое место в рейтинге сильнейших хоров мира по версии фонда Interkultur — учредителя крупнейших международных хоровых фестивалей.

Ансамбль Altro coro был создан в сентябре 2010 года в Российской Академии музыки (РАМ) им. Гнесиных. В его состав вошли студенты и выпускники кафедры хорового дирижирования РАМ им. Гнесиных. Основатель и руководитель ансамбля Altro Coro — ректор РАМ им. Гнесиных, доктор искусствоведения, профессор Александр Сергеевич Рыжинский, автор более 50 публикаций, посвящённых проблемам изучения и исполнения современной хоровой музыки. Главный хормейстер — старший преподаватель, лауреат всероссийских и международных конкурсов Денис Морозов.

Ансамбль Altro coro известен своими уникальными трактовками современной хоровой музыки. Название ансамбля переводится с латыни как «другой хор». «Другой хор» — это настройка на другой репертуар, преимущественно связанный с современной музыкой, редко исполняемой в нашей стране: авангард, пост-авангард, минимализм. Одна из главных задач ансамбля — познакомить слушателей с новой музыкой, показать, в какую замечательную эпоху мы живём, какое разнообразие музыкальных стилей и направлений нас окружает. Многие из тех произведений, которые прозвучат на концерте в Перми, впервые были исполнены в России именно этим коллективом. Ансамбль Altro coro исполняет музыкальные произведения без внешних эффектов, используя лишь чистый звук как высшую ценность.

Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при содействии Ассоциации выпускников Академии музыки им. Гнесиных.

5 декабря в 19.00. Органный концертный зал (6+)

К прямой трансляции концерта присоединятся жители Губахи, Полазны, Ильинского, Осы, Звёздного, Лысьвы, Белоево, Ключей, Красного Яра, Большой Сосновы, Чёрмоза, Чердыни, Елово, Усолья, Кудымкара, Оханска, Берёзовки, Гремячинска, Юсьвы.

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