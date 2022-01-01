В документальном сериале «Наши люди» вышел эпизод про сотрудников Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Выпуск можно посмотреть на онлайн-платформе Поделиться Твитнуть

Проект «Наши люди» (0+), созданный при поддержке Института развития интернета и Народного фронта, продолжает знакомить зрителей с людьми, трудящимися на закрытых индустриальных предприятиях страны, а также с их достижениями, которые чаще всего остаются скрытыми от широкой общественности.

Новый эпизод расскажет о людях Корпорации «ВСМПО-АВИСМА». Весь цикл производства титана, от переработки сырья до выпуска готовых изделий, распределён между двумя заводами, расположенными по обеим сторонам Уральских гор: в городах Березники и Верхняя Салда.

Первый 4-килограммовый слиток был выплавлен здесь в 1957 году и стал важным кирпичиком, заложенным в дальнейшее развитие советского авиастроения и космонавтики. Благодаря нашим людям, сегодня титан есть в конструкции каждого гражданского самолёта и космической ракеты. Именно за эти заслуги этот металл и стали называть «небесным».

И важен он не только для авиа- и ракетостроения. Так же широко он применим в медицине, энергетической, химической и пищевой промышленностях.

Чтобы выдерживать годовые объёмы выпускаемой продукции в 20 тыс. тонн, над «умным» металлом трудится большое количество профессионалов: инженеры-технологи, лаборанты, электрики, машинисты кранов, прокатчики и многие другие. Сотни обычных людей работают, чтобы создать небольшой сплав, который поднимает самолёты в небо.

«Почему я выбрал эту профессию? Просто мне нравилось смотреть, как люди сваривают металл. И вот я уже 30 лет здесь, — рассказывает о своём профессиональном пути электрогазосварщик Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Юрий Лутовинов. — Занимаюсь рулонным производством: привариваю фальшь-концы на рулоны. После моей операции рулон режут на ремни и отправляют в тридцать восьмой цех, где делают из них трубы титановые».

Затем из завода в Березниках титановые трубки отправляются в конечный пункт ‒ Верхнюю Салду, чтобы превратиться в слитки титана.

«Наша работа тоже творческая, потому что мы можем здесь воплотить свои идеи в жизнь. У нас очень классный коллектив, хорошие люди. Самая отличная группа титанового производства. Даже не допускаю мысли, что когда-нибудь уйду из любимой корпорации, ‒ делится ведущий инженер-проектировщик Корпорации Наталья Мусская.

В каких ещё сферах, помимо авиастроения, не могут обойтись без сверхпрочного сплава? Об этом расскажет бессменный рассказчик проекта, актёр театра и кино Сергей Бурунов в новом эпизоде сериала «Наши люди». «Небесный металл» уже доступен на платформе Смотрим и в соцсетях Народного фронта.





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