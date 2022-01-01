За сутки в Пермском крае подтверждено 105 новых случаев COVID-19
Два человека скончались
Поделиться
Твитнуть
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 105 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 49 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Наибольшее число заражённых выявлено в Краснокамском и Лысьвенском округах Прикамья.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 449 637. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 9121 чел.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть