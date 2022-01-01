Елена Синица Судебные приставы взыскали с Пермского порохового завода 14 миллионов Эта сумма — задолженность по госконтракту Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

Пермское оборонное предприятие погасило задолженность только после применения принудительных мер. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Уточняется, что речь идёт о ФКП «Пермский пороховой завод». Предприятие имело задолженность по государственному контракту в размере 14 млн руб. Поясняется, что завод заключил контракт с ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш». Организация должна была выполнить строительно-монтажные работы по техническому перевооружению трансформаторных подстанций.





Выполнение обязательств по этому контракту стало причиной для судебных разбирательств. Суд первой инстанции проводил экспертизу касаемо объёма выполненных работ. По результатам этой экспертизы выяснилось, что с учётом выплаченного аванса пороховой завод должен выплатить «Техномашу» ещё около 14,3 млн руб.





Приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении 73 транспортных средств предприятия-должника. Также был наложен арест на расчётные счета предприятия.





После этого с порохового завода удалось взыскать задолженность в полном объёме.

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