В Чусовом планируется построить новый горнолыжный комплекс На площадке предполагается открыть, в том числе, детскую горнолыжную школу Поделиться Твитнуть

На территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» планируется возвести новый всесезонный горнолыжный комплекс «Ермак». Инвестпроект будет реализовывать новый резидент ТОСЭР СТК «Ермак», сообщили в министерстве территориального развития Пермского края.

На выбранной площадке будут оборудованы горнолыжные трассы протяжённостью 7 км, установлены подъёмники и открыта детская горнолыжная школа.

Глава минтерразвития Светлана Усачёва считает Чусовой удачным местом для реализации проекта благодаря рельефу местности, транспортной доступности, наличию профессиональных тренерских кадров.

Напомним, на сегодня статус резидентов ТОСЭР «Чусовой» и «Нытва» имеют 38 организаций. На 1 октября 2022 года резидентами в рамках инвестиционных проектов создано более 1739 новых рабочих мест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.