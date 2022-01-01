Елена Синица Директор пермского оборонного института хочет отправиться добровольцем на СВО Николай Лахаузов покинул пост гендиректора НИИ ПМ Поделиться Твитнуть

Гендиректор АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (НИИ ПМ) Николай Лахаузов покинул должность. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», с 29 ноября новым руководителем назначен главный конструктор института Дмитрий Егоров. Он будет совмещать две должности.





По данным собеседников издания, Лахаузов хочет отправиться в зону боевых действий на Украине. При этом часть источников сомневается в этом, так как Николаю Лахаузову уже больше шестидесяти лет.





НИИ ПМ занимается разработкой перспективных образцов порохов, твёрдых ракетных топлив, малогазовых и воспламенительных составов и зарядов на их основе. Николай Лахаузов возглавлял НИИ ПМ с апреля 2020 года.

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