В честь 17-летия Пермского края телебашню раскрасят в цвета российского флага Поделиться Твитнуть

В первое воскресенье декабря в Прикамье отмечается День Пермского края. Он был образован 1 декабря 2005 года.

В честь этого события в 18:00 телебашню Перми окрасят в цвета российского флага.

Напомним, референдум по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа состоялся в 2003 году. В референдуме приняли участие 62% граждан Пермской области, 83,8% из которых одобрили эту идею. В Коми-округе при примерно той же явке объединение поддержали 89% жителей.

«Я просто восхищён результатами голосования по одобрению интеграционных процессов», — так отозвался по поводу результатов референдума бывший в то время губернатором Прикамья Юрий Трутнев.

Глава Коми-Пермяцкого автономного округа Геннадий Савельев заявил: «Я не удивлен тем, что 90% коми-пермяков отдали предпочтение краю, потому что они надеются на строительство дорог и бесплатное лечение в областных больницах».

Положительный исход референдума стал только началом реальной интеграции. Окончательно процесс завершился 1 декабря 2005 года после выборов губернатора Пермского края.





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