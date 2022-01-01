Пермский край занял третье место в России по числу погибших от коронавируса за сутки В регионе скончались ещё три пациента с COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 234 новых случая COVID-19. При этом количество выздоровевших почти вдвое меньше — 123. В больницы региона госпитализированы десять человек, трое местных жителей скончались.

По количеству умерших за день пациентов с коронавирусом Прикамье заняло третье место в России, уступив первые две строчки Москве и Санкт-Петербургу. В столицах за последние сутки скончались 17 и 16 человек соответственно.

По двое умерших — в Свердловской, Воронежской, Иркутской и Кемеровской областях, по одному — ещё в 11 регионах. В остальных территориях РФ летальных случаев не зарегистрировано.

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