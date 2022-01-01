Обсуждение проекта планировки Ленинского района Перми начнётся 6 декабря Поделиться Твитнуть

С 6 по 14 декабря на Публичном портале ИСОГД города Перми состоятся общественные обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Сибирской, Луначарского, Пушкина, зданием № 23 по ул. Пушкина в Ленинском районе. Об этом сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.

С материалами проекта можно ознакомиться на портале, в администрации Ленинского района (ул. Пермская, 57, каб. 15) или на официальном сайте мэрии.

Предложения и замечания по проекту принимаются также с 6 по 14 декабря на портале, в районной администрации, а также в гордепартаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).

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