Половина пермяков поддерживает идею организации театров в каждой школе Более 20% против, считая, что дети и так перегружены Поделиться Твитнуть

Сторонниками создания театров в каждой школе является каждый второй пермяк (51%), а среди родителей школьников число поддерживающих инициативу ещё больше — 62%. По их мнению, такая мера будет содействовать эстетическому воспитанию учеников и расширению их кругозора. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При этом против выступают 22% пермяков и 16% родителей. Они считают, что есть более важные задачи, кроме того, дети и педагоги и так перегружены. «Ремонт бы сначала сделали нормальный»; «Лучше предоставить детям больше бесплатных кружков на выбор, а не насильно загонять их в театр», — комментируют опрошенные.

Меньше всего поддержки инициатива встретила в семьях, где есть старшеклассники, которые заняты подготовкой к ЕГЭ (53%).

Напомним, к 2024 году в каждой школе должен появиться свой театр, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

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