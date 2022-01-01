Губернатор поздравил Пермский ТЮЗ с днём рождения Он подтвердил, что строительство новой сцены театра завершится в 2023 году Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил коллектив Пермского театра юного зрителя с днём рождения. 4 декабря ТЮЗу исполнилось 58 лет.

Глава региона в своём тег-канале напомнил, что в 2020 и 2021 годах в историческом особняке, в котором располагается театр, были проведены масштабные работы по адаптации под современные требования, и в этом году ремонт подходит к завершению.

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Кроме того, продолжается строительство новой сцены ТЮЗа по ул. Пермской, 66, где разместится зрительный зал на 200 человек, выставочное пространство, зоны отдыха и кафе.

«Завершить все работы планируется в год 300-летия Перми. Это станет отличным подарком театру и всему городу», — написал Дмитрий Махонин.

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермский театр юного зрителя подвёл сезонные итоги благоустройства нового культурного пространства для отдыха «Театральный променад: от Любимовых до Каменских». Речь идёт о проходе от главного здания ТЮЗа на ул. Екатерининской к ул. Пермской, где ведётся строительство малой сцены театра.

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