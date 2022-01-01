В Перми главного бухгалтера акционерного общества осудят за мошенничество Женщина ездила по личным делам за счёт фирмы Поделиться Твитнуть

В Ленинский райсуд Перми поступило уголовное дело в отношении обвинённого в мошенничестве главного бухгалтера акционерного общества.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, женщина в сентябре 2021 года, выезжала за пределы региона в личных целях, но, используя служебное положение, оформляла поездки как служебные командировки, чтобы получать командировочные и зарплату.

Материальный ущерб, причинённый компании, превысил 300 тыс. руб. Когда преступную схему раскрыли, главный бухгалтер выплатила всю присвоенную сумму.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.