Около 14% горожан считают правильным отменить массовые гуляния в юбилей Перми Причина — сложная политическая ситуация в стране и мире Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Социологическое агентство «Свои» опросило жителей Перми, считают ли они, что в связи с непростой политической ситуацией в стране и мире нужно сократить или вообще отказаться от праздничной программы, связанной с юбилеем города.

Около 2/3 опрошенных (66,6%) сейчас являются сторонниками компромиссного решения — они предлагают заменить часть развлекательных мероприятий, но не отказываться от праздника совсем.

Чаще всего против отмены массовых мероприятий выступает молодёжь.

При этом считают, что сейчас не лучшее время для праздников, 14% пермяков. Это чаще мужчины (18,2%) и работники бюджетной сферы (20,7%).

Так или иначе, большинство жителей Перми заявляют, что при праздновании юбилея Перми стоит учитывать текущие события.

Как говорится в выводах социсследования, отсутствие больших народных гуляний с приглашёнными «звёздами» будет, скорее всего, воспринято с пониманием, но концерты качественной музыки, театральные фестивали и т.д. вызовут большой интерес у пермяков.

Также отмечается, что, в сравнении с прошлым замером (проводился летом 2022 года), наблюдается смещение акцентов юбилея с выступлений «звёзд» и большого потока туристов на постройку объектов инфраструктуры.

Опрос проводился в Перми 12-15 ноября среди 560 респондентов.

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