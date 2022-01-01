Андрей Стрельцов «Молот» проиграл «Ростову» Пермская хоккейная дружина неудачно провела домашние игры Поделиться Твитнуть

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В матче чемпионата ВХЛ пермский ХК «Молот» на своей площадке уступил хоккеистам «Ростова». ​

Уже в первом периоде гости забросили три безответные шайбы. Это во многом предопределило результат встречи.

Во втором периоде хозяева сумели отыграть одну шайбу. Отличился Константин Пархоменко.

В заключительном игровом отрезке Даниил Сероух снова сократил отставание. Но южане не оставили пермякам шансов на борьбу в концовке матча. Итог встречи 2:5.

Теперь подопечные Сергея Бердникова отправляются на выезд и домой вернутся только 22 декабря.





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