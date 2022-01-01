Андрей Стрельцов
«Молот» проиграл «Ростову»
Пермская хоккейная дружина неудачно провела домашние игры
В матче чемпионата ВХЛ пермский ХК «Молот» на своей площадке уступил хоккеистам «Ростова».
Уже в первом периоде гости забросили три безответные шайбы. Это во многом предопределило результат встречи.
Во втором периоде хозяева сумели отыграть одну шайбу. Отличился Константин Пархоменко.
В заключительном игровом отрезке Даниил Сероух снова сократил отставание. Но южане не оставили пермякам шансов на борьбу в концовке матча. Итог встречи 2:5.
Теперь подопечные Сергея Бердникова отправляются на выезд и домой вернутся только 22 декабря.
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