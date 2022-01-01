Максим Артамонов Бывшего депутата Заксобрания Пермского края Андрея Маркова исключат из ЕГРИП Бизнесмен уже несколько лет находится в розыске из-за мошенничества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-депутат краевого парламента бизнесмен Андрей Марков будет исключён из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Как пишет издание «Коммерсант», соответствующее решение об исключении недействующего ИП было принято 30 ноября.

Марков — фигурант двух уголовных дел о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость и о долгах двух коммерческих компаний.

Бывший депутат ЗС начал заниматься бизнесом в начале 2000-х. Был учредителем и участником ООО «Филе», зарегистрированного в Перми в 2012 году. Основным видом деятельности общества является «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Всего у компании зарегистрировано семь видов деятельности по ОКВЭД. По итогам 2018 года предприятие показало чистый убыток в размере 13,8 млн руб.

В сентябре 2014 года прошли обыски в офисе его компании ООО «Центр Дистрибьюшн», в квартире на Комсомольском проспекте в Перми, а также в компании его сына ООО «Новый век — агро» и оформленном на его дочь особняке в Жебреях. После этого он перестал посещать заседания парламента. Его объявили в международный розыск.

Следственные действия были связаны с двумя уголовными делами о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость, возбуждёнными ФСБ. По ним ущерб для государства от двух ООО оценивался в 3,77 млн и 837,3 тыс. руб.

В 2019 году Ленинский райсуд Перми должен быть начать слушания по иску Сбербанка к Маркову — банк требовал взыскать с экс-парламентария 13,6 млн руб. Однако суд не состоялся, потому что бывший депутат уже несколько лет находится не в России.

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