Суд перенёс слушания по делу экс-депутата Заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми 9 декабря не смог приступить к слушанию по иску Сбербанка к бывшему депутату Заксобрания Пермского края Андрею Маркову. Банк требует взыскать с экс-парламентария 13,6 млн руб., сообщает 59.ru.

В деле в качестве третьего лица фигурирует ООО «Филе», учредителем и участником которого является Андрей Марков. Однако ни ответчик, ни представители принадлежащей ему компании в суд не явились.



В настоящее время компания числится в залоге у Сбербанка (в рамках выполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10 июля 2014 года). Судья Ленинского районного суда Перми Ирина Чикулаева отложила предварительные слушания на 26 декабря.

Помимо иска ценой 13,6 млн руб. в Арбитражный суд Пермского края от Сбербанка поступил другой иск к тем же сторонам. Кредитор просит обратить взыскание на имущество Маркова, переданное им в залог при открытии кредитной линии. Разбирательство назначено на 27 января 2020 года.



ООО «Филе» зарегистрировано в Перми в 2012 году. Основным видом деятельности общества является «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». По итогам 2018 года предприятие показало чистый убыток в размере 13,8 млн руб.

По информации издания, будучи депутатом краевого парламента, Андрей Марков перестал посещать заседания с начала сентября 2014 года — после того как 8 сентября прошли обыски в офисе его компании ООО «Центр Дистрибьюшн», в его квартире на Комсомольском проспекте в Перми, а также в компании его сына ООО «Новый век — агро» и оформленном на его дочь особняке в Жебреях.

Следственные действия были связаны с двумя уголовными делами о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость, возбуждёнными ФСБ. По ним ущерб для государства от двух ООО оценивался в 3,77 млн и 837,3 тыс. руб. соответственно.



После этого расследование вело СУ СКР по Пермскому краю. С сентября 2014 года Марков был объявлен в международный розыск. По одной из версий, он находится в Черногории. Издание, ссылаясь на адвоката Олега Ефремова, утверждает, что в настоящее время уголовное преследование по эпизоду с ООО «Центр Дистрибьюшн» прекращено.



Источники издания полагают, что Андрей Марков может опасаться возвращения в Россию в связи с результатами проверки в отношении бывшего замначальника Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД России Анатолия Долуды. Обыскав в рамках «дела Маркова» кабинет высокопоставленного полковника, оперативники ФСБ изъяли ряд документов. Анатолий Долуда ранее был отстранён от должности, а в марте 2015 года уволен из полиции. Свердловский районный суд Перми 7 мая 2015 года не нашёл оснований для удовлетворения заявления полковника Долуды об отмене приказа о неполном служебном соответствии.



Кроме того, ранее Андрей Марков признался в даче взяток, сообщает издание: экс-депутат написал заявление на директора ГКУ Пермского края «ДСГ «Коми-Пермстройгаз» Андрея Куликова и его зама Николая Быкова. Депутат уведомил силовиков о получении чиновниками в 2010—2012 годы взяток на общую сумму 4,04 млн руб. за приёмку работ при возведении здания национального Коми-Пермяцкого драмтеатра в Кудымкаре.

Свердловский районный суд Перми 16 января 2014 года счёл доказанной одну взятку в 1 млн руб. и приговорил Куликова к 4-летнему заключению с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 30 млн руб., Быков был приговорён к 7 годам лишения свободы и штрафу размером 60 млн руб.

Добровольно сообщивший о даче взятки Марков был освобождён от уголовной ответственности. В деле он фигурировал в качестве свидетеля и фактического руководителя московского ООО «СтройПодряд», зарегистрированного на жителя Ростова-на-Дону Валерия Кравченко.



Ранее сообщалось, что Андрей Марков обратился за содействием в аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Он был включён в так называемый «лондонский список» бизнесменов, которые хотели бы вернуться в Россию и ищут гарантий, что не будут задержаны после прибытия в страну.