В Перми волонтёры объявили срочный сбор на поиски 10-летней девочки Она ушла из дома и не вернулась Поделиться Твитнуть

Скриншот ориентировки

В Орджоникидзевском районе Перми пропала без вести 10-летняя девочка. Она ушла из дома в неизвестном направлении 1 декабря и с тех пор не вернулась. Об этом в социальных сетях рассказали волонтеры поискового отряда «Регион59» и поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Приметы пропавшей: рост около 135 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые. Она была одета в тёмно-серую куртку, тёмно-синюю со стразами шапку и чёрные угги.

Волонтёры просят всех, у кого есть какая-либо информация о школьнице, сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция, 112 — ЕДДС или по тел.: +7 (342) 204-49-04 или 102.

Также можно звонить волонтёрам: 8-912-880-41-60 и 8-958-244-12-84.

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