В Прикамье столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус
Авария произошла в Губахинском округе
В пятницу, 2 декабря, в 14 час. 26 мин. в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в пос. Нагорнский Губахинского ГО Пермского края.
Как сообщили в ведомстве, столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский микроавтобус.
К месту ДТП были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС, которые помогали извлекать пострадавших из трапсортных средств.
Все раненые (их число не сообщается) отправлены в больницы. Погибших, по предварительным данным, нет.
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