В Прикамье столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус Авария произошла в Губахинском округе Поделиться Твитнуть

В пятницу, 2 декабря, в 14 час. 26 мин. в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в пос. Нагорнский Губахинского ГО Пермского края.

Как сообщили в ведомстве, столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский микроавтобус.

К месту ДТП были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС, которые помогали извлекать пострадавших из трапсортных средств.

Все раненые (их число не сообщается) отправлены в больницы. Погибших, по предварительным данным, нет.

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