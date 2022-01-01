На новогоднюю ночь горки в центре Перми закроют Это будет сделано в целях безопасности Поделиться Твитнуть

Ледовый городок

Константин Долгановский

Ледовый городок на Пермской эспланаде 31 декабря будет работать до 22.00, потом его закроют на час, чтобы подготовиться к новогодней ночи, об этом в эфире радио «КП-Пермь» рассказал руководитель Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков.

В 23.00 ледовый городок вновь откроют, но горки в новогоднюю ночь работать не будут.

«Это сделано для безопасности посетителей, ведь люди встречают Новый год, а значит, не только оливье едят, но и шампанское пьют», — заметил Хомяков.

Он также подтвердил, что в ночь на 1 января не будет на эспланаде ни традиционных гуляний, ни выступления артистов, ни фейерверка. Зато на светодиодном экране будут транслироваться поздравления президента, первых лиц края и города, а в перерывах — дискотека.

Напомним, в прошлом году власти Перми вообще отказались от строительства горок: по новым федеральным правилам горки высотой более 40 см приравняли к аттракционам и потребовали проводить лицензирование.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.