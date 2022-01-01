Максим Артамонов ГИБДД в выходные усилит контроль за дорожным движением в Перми Полиция обратила внимание на увеличение количества пьяных водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В эти выходные в Перми будет усилен контроль за нарушениями правил дорожного движения, которые могут стать причиной серьезных аварий. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Прикамья».

В ведомстве пояснили, что это связано с участившимися случаями нарушений ПДД. Так, на предыдущей неделе ГИБДД выявила 58 нетрезвых водителей. В отношении девяти задержанных собраны материалы для возбуждения уголовных дел: их уже дважды задержали за подобное нарушение.

В вечернее время автоинспекторы будут массово останавливать и проверять водителей на трезвость.

Также сотрудники ГАИ будут следить за выездами на полосу встречного движения, проездом на запрещающий сигнал светофора, пересечением сплошной линии разметки и непредоставлением преимущества в движении пешеходам.

Полиция просит пермяков сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также о пьяных пешеходах по телефону 112.

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