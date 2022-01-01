Максим Артамонов В ЗС внесён проект постановления о переизбрании Светланы Денисовой детским омбудсменом Вопрос рассмотрят в январе Поделиться Твитнуть

Светлана Денисова

Константин Долгановский

В Заксобрание поступил проект постановления о назначении Светланы Денисовой на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае сроком на пять лет. Проект документа внесён группой депутатов. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

Ранее кандидатуру Светланы Денисовой согласовала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Проект постановления депутаты Заксобрания рассмотрят на следующем заседании — 19 января 2023 года.

Напомним, в октябре губернатор Дмитрий Махонин представил кандидатуру Денисовой для назначения на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае, а краевой парламент поддержал это предложение.

Светлана Денисова занимает пост детского омбудсмена с 2017 года.

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