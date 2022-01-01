Елена Синица В Перми почти тысяча питомцев из муниципального приюта отдана жителям Только за ноябрь у 139 животных появились новые хозяева Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2022 года 966 питомцев из муниципального приюта нашли себе хозяев. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

При этом за ноябрь хозяева появились у 139 животных, говорят в ведомстве. Уточняется, что в этом году с улиц города было отловлено 1180 животных без владельцев, ещё 167 животных поступило в приют от жителей.





Напомним, забрать животное из городского приюта можно бесплатно. Для этого требуется прийти с поводком и паспортом. Выдача животных осуществляется с 09:00 до 16:00 ежедневно. Посещение приюта можно согласовать по тел. 279-98-04.

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