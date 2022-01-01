За сутки в Пермском крае подтверждено 187 новых случаев COVID-19 Скончались два человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 187 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 85 жителей в возрасте 60 лет и старше. Два человека скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Березниках и Соликамском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 449 082. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9114 чел.

В минздраве края отмечают, что стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета. Он достигается путём иммунизации жителей против новой коронавирусной инфекции и своевременной ревакцинацией. На сегодня в Прикамье в наличии имеется более 200 тыс. комплектов вакцин от COVID-19.

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