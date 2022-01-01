Елена Синица Пермякам предложили выбрать новое название для остановки «ЦУМ» Проголосовать можно на Госуслугах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за обновления ул. Ленина трамвайную остановку «ЦУМ» пришлось перенести. При этом существующую (в направлении Мотовилихинского района) сохранили. Теперь предлагается выбрать её название. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пермякам предлагается выбрать один из трёх вариантов: «Гимназия № 17», «Улица Газеты «Звезда» или «Институт культуры». Также есть возможность предложить свой вариант, говорят в ведомстве.





Проголосовать можно через Госуслуги или на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».

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