В МЧС предупредили об обледенении проводов в Прикамье 3 и 4 декабря Поделиться Твитнуть

В выходные, 3 и 4 декабря, в ряде территорий Пермского края, в основном по югу, ожидаются опасные метеорологические явления, которые могут привести к обледенению проводов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В связи с этим, пермские спасатели просят жителей региона соблюдать правила безопасности. В частности, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, а также не парковать машины возле них.

Кроме того, на дорогах ожидается гололёд. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и манёвров, держать дистанцию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.