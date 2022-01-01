Андрей Стрельцов «Молот» с победы начал домашнюю серию игр На пермском льду был обыгран воронежский «Буран» Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

Пермский хоккейный клуб продолжает выступление в чемпионате ВХЛ. ​ Очередным соперником стал клуб Воронежа «Буран».

Матч получился упорным. Первые два периода завершились со счётом 1:1. ​ В составе хозяев голы забили Игорь Зенчиков и Арсений Ерохин. ​В третьем периоде и овертайме голов не было, ничья 2:2. Для выявления победителя пришлось пробивать буллиты, которые лучше исполнили пермский хоккеисты.

«Молот» проведёт следующий матч также на своём льду в субботу, 3 декабря, против «Ростова».

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