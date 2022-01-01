В Пермском крае обещают аномально холодный декабрь При этом на юге будет холоднее, чем на севере Поделиться Твитнуть

В Пермском крае прогнозируется холодный декабрь. На севере региона температура ожидается ниже нормы на 3˚, на юге на 4-4,5˚. Последний раз такой морозный первый месяц зимы наблюдался в 2016 году. При этом количество осадков выпадет на 20-50% меньше, чем обычно. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В первой декаде декабря погоду в Прикамье сформирует мощный антициклон. Самой холодной будет ночь на 3 декабря - столбики термометров опустятся до -33˚ на юге края. Осадков до конца декады будет мало. Лишь к 10 числу возможно потепление и снегопады.

Во второй декаде произойдёт арктическое вторжение холодного воздуха. Температура будет ниже нормы на 3-5˚, но осадков будет больше, высота сугробов вырастет.

В конце месяца волны холода (до -30˚) будут сменяться волнами тепла. И всё же в целом декада ожидается холоднее нормы — на севере края на 5-6˚, на юге на 2˚. При этом выпадет значительное количество осадков.

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