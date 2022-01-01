У пермяков появился доступ к книжному сервису «Строки» Доступен возможен в рамках экосистемной подписки МТС Premium Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки получили доступ к книжному сервису «Строки». Это сервис цифровых книг с обширным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями, авторскими подкастами, детскими аудиосериалами и многим другим. Доступ возможен в рамках экосистемной подписки МТС Premium.





Теперь подписчики МТС Premium смогут выбирать и читать понравившиеся книги в библиотеке «Строк» бесплатно до 10 часов в месяц.





«Экосистема МТС построена вокруг потребностей и запросов человека. Теперь в рамках МТС Premium помимо самых популярных наших сервисов онлайн-кинотеатра KION, МТС Music, 50 ГБ мобильного интернета и блокировки спам-звонков «Защитник» доступны книги на самый разный вкус. Расширение подписки за счет новых «плюшек» сделает ее еще более инетресной и полезной для пермяков», — отмечает директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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