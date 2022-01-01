Суд обязал «Т Плюс» поднять температуру горячей воды жильцам пермских домов К исполнению решения прошлось привлекать судебных приставов Поделиться Твитнуть

Инспекция Госжилнадзора Пермского края через суд обязала ПАО «Т Плюс» обеспечить многоквартирные дома в Перми по ул. Оханской, 31 и шоссе Космонавтов, 181а горячей водой с температурой согласно установленным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе ИГЖН.

Предписания инспекции ресурсоснабжающая организация долгое время игнорировала, тогда инспекторы обратились в Свердловский райсуд и выиграли дело, устояло решение и в краевой инстанции.

Впрочем, даже после этого в «Т Плюс» не спешили с выполнением судебного постановления. «Поторопить» организацию удалось только судебным приставам. Под их контролем параметры горячего водоснабжения на вводе в многоквартирные дома были восстановлены.

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